J1アビスパ福岡は30日、FWウェリントン（37）が契約満了となり、今季限りで退団すると発表した。ブラジル出身のウェリントンは2015〜17年に福岡に在籍。その後、J1神戸や湘南などを経て23年から再び福岡でプレーしてきた。空中戦で抜群の強さを誇り、Jリーグ通算81得点。ホーム最終戦となった30日のG大阪戦では後半27分からピッチに立ち、1―0での勝利に貢献した。陽気な性格でサポーターからの人気も高かった。ウェリントン