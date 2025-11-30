JR九州によると、30日午後2時半ごろ日豊線築城駅で発生した航空自衛隊築城基地航空祭開催に伴う乗客混雑の影響で、同9時10分現在、JR各線で遅れが出ている。鹿児島線（上下線）【遅延:門司港から大牟田】●長崎線（上下線）【遅延:鳥栖から江北】●佐世保線（上下線）【遅延:江北から佐世保】●日豊線（上下線）【遅延:小倉から佐伯】●久大線（上下線）【遅延:久留米から大分】▶JR九州・運行情報