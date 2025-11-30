【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】ホーバスHCが叫ぶ！「疑惑ジャッジ」の瞬間バスケットボール日本代表のトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）が、激昂する一幕があった。SG富永啓生（レバンガ北海道）が放ったシュートを巡る判定に納得できず、ファンたちも疑問の声を上げた。日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地