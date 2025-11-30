【北京共同】中国商務省は30日、日米韓とマレーシアから輸入する合成樹脂ポリフェニレンサルファイド（PPS）に2020年から課している反ダンピング（不当廉売）関税について、延長の必要性を判断するための調査を行うと発表した。終了した場合に不当廉売や自国産業への損害が再発するかどうか調べる。12月1日から1年間の調査中は関税措置を維持する。PPSは電子部品や自動車部品などに広く使われている。商務省は製品を不当に安く