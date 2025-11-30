動画はこちらウクライナ当局は２９日、首都キーウと同市郊外でロシア軍の攻撃が相次ぎ、６０万人以上に影響が出る大規模な停電が発生したと発表した。和平協議でウクライナ側の中心人物だったアンドリー・イェルマーク大統領府長官が解任された直後で、ロシア側はウクライナの混乱に追い打ちをかける狙いとみられる。ウクライナ軍の発表によると、露軍は２８日夜〜２９日朝、５９６機の無人機（ドローン）と３６発のミサイルで