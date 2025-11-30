（資料写真）３０日午後１時１５分ごろ、川崎市宮前区東有馬２丁目、無職男性（６１）方から「煙や火が出ている」と目撃者から１１０番通報があった。宮前署によると、木造２階建て民家を全焼した。出火当時、男性と妻（６１）が家にいたが、けがはなかった。