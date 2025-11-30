２９日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）にお笑いタレントの横澤夏子がゲスト出演。夫と出会った婚活パーティーについて語った。２０１７年７月に婚活パーティーで知り合った１歳年上の会社員と結婚し、２０年２月に第１子、２１年１０月に第２子、２３年６月に第３子と３人の女の子の出産を発表。３児のママとして奮闘する姿が話題となっている横澤。「爪だって私の入れて８０本切ってるんです