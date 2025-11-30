【その他の画像・動画等を元記事で観る】29日、幕張メッセ イベントホールで開催された『カリスマガンボツアー』幕張公演にて、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』のTVアニメ化が特報映像と共に発表された。本映像は、ドラマやミュージックビデオを通してこれまでの『カリスマ』の変遷を味わうことができる。様々なシーンを思い返すとともに、アニメ化への期待が膨らむ内容となっている。今後のアニメ情報に関しては、随時