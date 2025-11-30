【その他の画像・動画等を元記事で観る】長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、2025年9月19日（土）・20日（日）の2日間、長野県佐久市・駒場公園にて開催決定！アニメ・アニソンを軸に日本のポップカルチャーと信州の自然・食・地域文化が交わる信州発のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ」。2017年の初開催から、アニソンアーティストや声優によるライブパフォーマンス、信州グルメや地