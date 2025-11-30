お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める30日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの大物タレントのPayPayエピソードを明かす場面があった。「PayPayにいくらチャージしている?」という話題になると、有吉は「上沼恵美子さんは50万円入れてるんだってさ」と大笑いしながら報告。「しかも、50万円切ると心配だからって足すんだって」というと、アシスタントからは「