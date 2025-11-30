結婚して姉が家を出ることになると、さみしくなりますよね。しかし、結婚するとまるで別人かと思うくらい、ガラッと人が変わってしまうこともあるようです。今まで大好きだった姉に対して嫌悪感を抱いてしまうのは、どんなことがきっかけだったのでしょうか？今回は、結婚してモンスターと化した姉の話をご紹介いたします。自由奔放な姉に変化「姉が結婚して家を出ることになったとき、さみしくて泣いてしまいました。それくらい