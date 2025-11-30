[11.30 ラ・リーガ第14節](アノエタ)※22:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 2 ジョン・アランブルDF 6 アリツ・エルストンドDF 17 セルヒオ・ゴメスDF 31 ジョン・マルティンMF 4 ジョン・ゴロチャテギMF 11 ゴンサロ・ゲデスMF 14 久保建英MF 18 カルロス・ソレールMF 23 ブライス・メンデスFW 15 ウマル・サディク控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 3 アイエン・ムニョスDF 16 ドゥイェ・チャレタ