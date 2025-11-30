Makiが、配信シングル「BIRTHDAY」と2ndフルアルバムのリリース、さらにアルバムリリースに伴う全国ツアーの開催を発表した。本発表は、初開催となる主催フェス＜Maki presents. Music Festival「天和」＞にてアナウンスされた。そして、活動再開後初のリリースとなる新曲「BIRTHDAY」は、本日のライブで初披露され、12月1日に配信リリースとなる。また、2ndアルバムは2026春にはリリースされる予定で、リリースツアーは＜Maki Tou