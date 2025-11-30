アビスパ福岡は30日、FWウェリントン(37)が今シーズン限りで契約満了になると発表した。ウェリントンは2013年に湘南ベルマーレへの加入で来日し、15年から17年までは福岡に所属。その後はヴィッセル神戸と湘南でのプレーを経て23年に福岡へ復帰した。今季は最終節を残してリーグ戦30試合2得点となっている。福岡はこの日ホーム最終戦を行っており、ガンバ大阪に1-0で勝利した。ウェリントンは後半途中からの出場となったが、