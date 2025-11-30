ザスパ群馬は30日、沖田優監督が契約を更新して2026-27シーズンまで率いることを発表した。沖田監督は今季から群馬の監督に就任し、1年目はJ3で14位に終わった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「来シーズンもザスパ群馬の監督としてクラブのためにサッカーができる事を嬉しく思っています。今シーズンの順位に対してはすべて自分に責任があると考えています。大変申し訳ありませんでした」「一方で今シーズンの