離婚伝説が、全国ツアー最終日である東京・Zepp DiverCity(TOKYO)の公演時に、日本武道館での単独ライブを2026年9月10・11日の2日間開催することをサプライズ発表した。武道館公演は、11月1日からスタートした全国ツアーの初日、Zepp Shinjuku(TOKYO)の会場にて解禁したばかりであったが、発表からわずか数週間という速さで会場キャパシティをはるかに上回る申込み数をうけ、9月11日公演はソールドアウトした。その知らせをうけ、