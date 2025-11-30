ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」が３０日、東京・日本武道館で「アンジュルム２０２５ａｕｔｕｍｎ『ＫｅｅｐＹｏｕｒＳｍｉｌｅ！』ｆｉｎａｌ」を開催した。同公演は、９月６日にスタートした秋ツアーの千秋楽。伊勢鈴蘭（いせ・れいら＝２１）が新リーダーに就任し、８月には最年少メンバー・長野桃羽（ながの・ももは＝１５）が加入したアンジュルムは、新体制での武道館公演に臨んだ。