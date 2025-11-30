歌手で俳優の香取慎吾（４８）、草なぎ剛（５１）、稲垣吾郎（５１）が３０日、都内で行われた「応援のチカラプロジェクト」記者発表会に出席した。同プロジェクトはミラノ・コルティナ２０２６パラリンピック冬季競技大会に出場する日本代表選手たちに全国から応援の声を届ける取り組みで３人はスペシャルアンバサダーを務める。「新しい地図」の３人は国際パラリンピック委員会の特別親善大使を務めるなどパラスポーツを支