カタールで開催されるアラブ杯の現地組織委員会（ＬＯＣ）は、１２月１日から１８日まで行われる第２回大会に向けて記者会見を行った。アラブ諸国の計１６チームが頂点を目指す同大会のチケットは、すでに７０万６９９枚が販売。そのうち、２１万２０９枚はカタール国外のサポーターによって購入されたことも発表した。１次リーグのチケット販売では、カタール、ヨルダン、サウジアラビアのサポーターが上位を占めた。開幕戦は