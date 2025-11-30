歌舞伎俳優の坂東彌十郎が３０日、自身のブログを更新。２４日に火災で死去した片岡亀蔵さんの通夜に参列したことを報告した。亀蔵さんとは何度も共演し、気心が知れた仲だった彌十郎は「やっぱりまだ信じられません」と悲痛な思いをつづった。