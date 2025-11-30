お笑い芸人のしんや（35）が30日、自身のSNSを更新。29日に結婚したことを発表した。「【ご報告ラグビー】交際期間20年の選考合宿を終えて、メンバーが確定したので11月29日入籍しました!!!!!!!!」と結婚したことを報告。「ここから先はテストマッチです」と続けた。赤いスーツにヒョウ柄のネクタイを締め、「ご結婚おめでとうございます」のボードの前での写真を公開。「ノーコンテストスクラムからスクラムになりますので