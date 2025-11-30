お笑い芸人・東野幸治が、きょう11月30日放送のBSよしもと『東野ぶらぶらチーキーズ』（後10：00）で熊本県を訪れる。【写真】シュール…近距離モビリティWHILLで移動する東野幸治東野とゲストが地方の魅力を発見するため、全国各地を街ブラする番組。現地の住みます芸人のおもてなしを受けながら、おいしいものを食べたり、絶景を見たり、面白体験をしながら地元を満喫する。今回のロケ地は熊本県で、前回に引き続きこがけ