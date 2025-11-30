今回、Ray WEB編集部は、推し活友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞推し活友だちの麗香とライブ遠征。ところが、麗香が主人公の分の新幹線のチケットを取り忘れていたらしい…。そして怒った主人公が、「当日買ったら私だけ高いチケットになるじゃん」と言うと...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【最後にスカッと】