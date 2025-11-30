韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「시간 없어（シガン オプソ）」の意味は？「시간 없어（シガン オプソ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、急いでいるときについつい言ってしまう言葉です！「시간 없어（シガン オプソ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少