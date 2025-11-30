Image: Amazon もはやガジェット神のサンドボックス。今のケーブル界隈、なんだかそんな勢いを感じています。だって、直接USB-Cに刺さるLANケーブルが生まれたり、充電とLAN接続が同時にできる二首ケーブルが生まれたり…。これまでそんな発想すら抱かなかった、悪魔的発想ケーブルがぽこじゃか生まれています。そしてここにもまたひとつ。 サンワダイレクト USB-Cケーブル