author岩井 健太米国の消費者は今年のブラックフライデーにオンラインで118億ドルを支出し、過去最高を記録した。Adobeのアナリストのデータによると、昨年の108億ドルから増加しており、11月28日午前10時〜午後2時の間には、オンライン購入者が毎分1250万ドルを費やしていたという。○ホリデーシーズン全体で2534億ドルの支出予測Adobeは声明で「ブラックフライデーは、より多くの買い物客が自宅にとどまり、セールを活用すること