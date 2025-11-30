言葉は言霊（ことだま）といって、話す言葉に力が宿り、物事を実現させる力が秘められているといわれています。ならば、言葉の力を借りて金運アップもできるのではないでしょうか？ここでは、金運に強いであろうお金持ちが実際に会話する時に気をつけていることを紹介します。お金持ちのマネをして、金運を引き寄せてみましょう！ ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点運の良い人は、ポジティブワードを使う