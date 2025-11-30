「全日本相撲選手権」（３０日、両国国技館）鮫島輝（日大１年）が初優勝し、アマ横綱に輝いた。決勝では昨年の国スポ成年個人を制した大森康弘（金沢学院大４年）を寄り倒した。大学１年での同タイトル獲得は久嶋啓太、花田秀虎に続き史上３人目。立ち合いでもろ差しが入り、一気に寄り進むと、土俵際で粘る相手を寄り倒した。感激で顔をゆがませた鮫島。「皆におめでとうと言われ、実感が出てきた。小学校からこの大会を見