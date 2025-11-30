【モデルプレス＝2025/11/30】STARTO ENTERTAINMENTは11月30日、公式サイトを通じ、株式会社TOKIOとのエージェント契約を12月31日をもって終了することを発表した。【写真】TOKIO4人、頭を下げて涙の謝罪会見◆STARTO社、株式会社TOKIOとのエージェント契約を年内で終了同社は、「株式会社TOKIOに関するご報告」と題したお知らせを掲載。「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木克明、以下「当社」