◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。＊＊＊裏カードの「新潟―柏」で新潟が勝利した場合、鹿島の優勝が決まっていたが、柏も勝利したため、両クラブの差は「１」で変わらず。２０２５年シーズンのＪ１優勝クラブは、１２月６日に行われる最終節での決定