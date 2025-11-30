空から見た下古陳村。（１０月２８日、ドローンから、金秀＝新華社記者／周華）【新華社南寧11月30日】中国広西チワン族自治区来賓市金秀ヤオ族自治県の下古陳村は大瑶山の奥深くに位置し、ヤオ族研究の重要な拠点となっている。同村は2013年、「中国伝統村落」リストに加わった。下古陳村のヤオ族住居は山に沿って建てられ、多くが石積みの基礎と土壁で作られている。下古陳村で「黄泥鼓舞」を踊る村民。（１０月２８日撮影、