ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は3日目を終えた。地元133期の渋川夏（22＝大阪）はデビューから2年が過ぎた。前期勝率はまさかの横ばい。こんなところで成長速度を緩めるわけにはいかない。今節は3日目が終わった段階で3、1、3、2着。ホームの利を生かして安定した戦いを見せている。好枠から回ってきたので、そのアドバンテージを生かした格好だ。「出足に伸びも悪くないと思います