世界70ヶ国以上で愛されるプロフェッショナルブラシ「WetBrush®︎」から、ピングー45周年を祝う数量限定コラボシリーズが登場します。髪の絡まりをやさしくほどく独自構造はそのままに、レトロで可愛いピングーデザインで、毎日のヘアケアがもっと楽しくなるラインナップ♡ドラッグストアやバラエティストアで手に入る特別仕様の2種セットを、女性目線でわかりやすくご紹介します。 速乾ケアを