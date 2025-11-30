大学生の娘さんがいる投稿者さん。元の旦那さんとは数年前に別れ、40代で再婚と出産をしたそう。大学生の娘さんは、進学をきっかけにひとり暮らし。帰省してもすぐに帰ってしまうと言います。『私たちに気を遣ってくれる優しい子だと思っていましたが、同僚からは出産してもおかしくない年齢の子どもがいるのに産むなんて、娘が可哀想だと言われました。みなさん、どう思われますか？』再婚や出産を選んだことに対し、「娘さんが可