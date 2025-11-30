私はユウカ（50代）。ジュン（30代）の母親です。息子は昔から人間嫌いで、私もずっと困っていました。なんとか克服させようといろいろと連れ出してみましたが、人に慣れる気配はまったくありませんでした。だから結婚はあきらめていたのですが、そんな息子を理解してくれるアマネ（30代）さんに出会えて息子は結婚しました。だから私はアマネさんにとても感謝しています。結婚どころか、あきらめていた孫にまで会えてハッピーです