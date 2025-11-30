8年ぶりにJ1昇格を果たしたJ2のV・ファーレン長崎が30日、本拠地のピーススタジアム（長崎市）で報告会を開いた。スタンドに集まったサポーターは5500人。シーズン途中から現場に復帰し、チームを率いた高木琢也監督は「あっという間に終わったシーズン。皆さんに良い報告と笑顔を届けられた」とあいさつすると、温かい拍手と声援が送られた。この日はスタジアムのスクリーンに今季の戦いぶりが流れたのに続き、選手らが入場。