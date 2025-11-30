笑いながらキレてますよね。怖っ！この奥さん、家にいてもぜんぜん心が休まらなそうですが大丈夫でしょうか…。「優しいところもあるから」って自分に言い聞かせているのは危険な状態ですよ！【まんが】誠の場合(ウーマンエキサイト編集部)