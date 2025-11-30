前の話を読む。会社を辞めたサトコは依存先を求めてオフ会に参加しミチオと出会う。しかし、過去の行動を後悔したサトコはミチオに謝罪するがミチオから「ゆくゆくは会社の後継者になれるし、このままでいい」と言われてしまい…。■夫の本心を聞いて…絶句■ある人から呼び出しが！■謝罪し離婚を切り出すが…■呼び出された理由とは？サトコはミチオの「いずれ自分が会社を継げるし」という本音を聞いて、大きな不安に駆られまし