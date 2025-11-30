■これまでのあらすじ“都合のいい子”をやめて、彼と共に渡米した凜。孤独を抱える母のもとを訪ねた伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。母は、完璧な娘より“そうじゃない”息子を気にかけていただけ――だから差別ではないと否定する。けれど、姉と娘を重ねて見てしまう自分に気づき、心が揺れるのだった。そんな母に、「私も、たいがい可哀想な子だったのよ」と話す伯母。本当は、恋をして