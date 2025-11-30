作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00〜19:55）。11月30日（日）の放送は「村上RADIO〜口笛吹きがんばる〜」をオンエア。今回、村上DJが選んだのは、「口笛」の音色が入っている楽曲です。「口笛吹きがんばる」――そんな曲たちを、村上DJが独自の視点でセレクトしました。この記事では、前半2曲について語ったパートを紹介します。「村上RADIO」こんばんは、