JR東海によりますと、30日午後7時25分頃、名古屋駅～尾頭橋駅間で、自動車が橋脚に衝突したとの情報があったため、JR東海道線の岡崎～名古屋間と、JR中央線の名古屋～千種間で運転を見合わせましたが、午後8時50分ごろ、いずれも運転を再開しました。