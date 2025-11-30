※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産入院中から夫と助産師が関係をもっていたことを知った妻。上司・鬼ツカ礼子の協力で証拠を集め、助産院でふたりを追及した。助産師は職を失い実家へ戻り、夫は会社を左遷される。離婚と訴訟を経て、妻はシングルマザーとして再出発。鬼ツカのもとで働きながら、新たな人生を歩み始めた。もういっしょに働けないそ