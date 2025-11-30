30日午前、大分市の飲食街のビルで男性を刃物で刺して殺害しようとした疑いで60代とみられる男が現行犯逮捕されました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所、職業、氏名いずれも不詳の60代とみられる男です。 警察によりますと、男は30日午前3時45分ごろ、大分市北鶴崎のテナントビルの2階の通路で50代とみられる男性の胸を刃物で突き刺し殺害しようとした疑いが持たれています。刺された男性は、出血していて病院に搬