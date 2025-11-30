巨人・丸佳浩外野手が３０日、生活困窮世帯の子供たちに食事支援する「丸メシプロジェクト」の一環で、都内の中高生向け施設を訪問した。質問コーナーや食事を共にしながら交流。最後にサイン会や記念撮影を行うと、教室に笑顔の花が咲き乱れた。「実際に来て、子どもたちと触れ合うことで、より自分の中で思いとして強くなってくる。そこは僕の中ではすごく大事にしていることです」と振り返った。同プロジェクトは２１年か