地球に接近し、潜在的に衝突する可能性がある小惑星を「地球近傍小惑星」と呼びます。初めて地球近傍小惑星が発見されたのは19世紀末のことですが、現在では観測技術の向上により発見数が指数関数的に増加しています。【▲ 図1: グループごとに色分けされた、4万個の地球近傍小惑星の位置。（Credit: ESA）】そして2025年11月20日、地球近傍小惑星の発見数が4万個に達したことを欧州宇宙機関（ESA）が発表しました。発見数が3万個