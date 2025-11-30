前橋市の小川晶前市長（42）の辞職に伴う市長選（来年1月5日告示、12日投開票）に、自民党の元群馬県議岩上憲司氏（52）が立候補する検討に入った。岩上氏の周辺が30日明らかにした。市長選を巡っては、元市長山本龍氏（66）も出馬を検討。自民党籍を持つ岩上、山本両氏がともに立候補すれば、自民支持層が割れる可能性がある。市長選には、弁護士丸山彬氏（39）が既に出馬表明。小川氏は対応を明らかにしておらず、動向が注目