競馬・第４５回ジャパンカップ（ＪＣ、ＧＩ）（３０日・東京）――４番人気で今年の欧州年度代表馬カランダガン（仏）が、最後の直線でマスカレードボールとのたたき合いを制して優勝した。走破タイムは２分２０秒３。芝２４００メートルの世界最高とされる２０１８年ＪＣのアーモンドアイの記録を０秒３塗り替えた。外国馬のＪＣ勝利は２０年ぶり、フランス馬の勝利は３８年ぶりだった。今年の凱旋（がいせん）門賞ジョッキーの