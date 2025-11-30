大分市のクラサスドーム大分の周辺で30日、桜の植樹が行われました。 この取り組みはドーム周辺に桜並木の景観を整備しようとクラサスケミカルがことし初めて実施。佐藤知事やクラサスケミカルの福田浩嗣社長などおよそ80人が参加しヤマザクラ5本を植樹しました。 クラサスケミカルでは、今後数年にわたり毎年植樹活動を行うということです。