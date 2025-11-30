◎あすの全国の天気北海道と東北の日本海側、北陸は雨が降りやすいでしょう。雷を伴って強く降る所もありそうです。北海道は強風にも十分注意をしてください。東北の太平洋側から九州にかけては晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、東北の太平洋側や西日本の日本海側ではにわか雨がありそうです。那覇は朝から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。◎あすの予想気温12月が始まりますが、全国的に平年を上回る陽気となりそうです。朝