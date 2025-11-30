Image: ショプラボ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外のクライアントとのビデオ会議。国籍も言語も異なるメンバーが、1つのゴールを目指すグローバルなビジネスシーンで、価値を持つのは円滑な意思疎通ではないでしょうか。今回ご紹介する「TeweekAI X10」は、そんな課題にスマートな答えを提示してくれます。洗練された仕事術を求める方にこ